AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قفزة كبيرة في إصابات كورونا حول العالم.. الرقم يقترب من 4 ملايين

الخميس 07/مايو/2020 - 09:38 ص
قفزة كبيرة في إصابات
قفزة كبيرة في إصابات كورونا حول العالم
Advertisements
دعاء أبوهشيمة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير حيث تم تسجيل 3 ملايين و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس، في ارتفاع لافت في معدل الإصابات اليومية عن يوم  أمس الأربعاء.

وقد أشارت أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، إلى أن 92.7 ألف شخص أصيبوا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة مع 79.6 ألف في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,820 شخص.

وأوضحت المنصة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,820,870 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 265,098 حالة وفاة على مستوى العالم، إلا أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,303,169 شخصا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء العالمية، بأكثر من مليون و 263 ألف حالة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم روسيا وتركيا والبرازيل وإيران.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر أيضا الولايات المتحدة القائمة بنحو 75 ألف حالة وفاة تليها بريطانيا ثم إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

ارتفاع الوفيات بـ فيروس كورونا إلى 127 شخصا.. والإصابات تتخطى 10100 حالة في كندا

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك لـ 92 ألف حالة والوفيات إلى 2373 شخصا

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا لـ 484 حالة

شاهد.. الوفيات تقترب من 70 ألفًا.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا عالميًا

سويسرا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الهلال يخطط لخطف موليكا من الأهلي.. تركي آل الشيخ يسعى لإقامة حفل شرنوبيات عقب انتهاء أزمة كورونا في مصر

مذيع إماراتي: إن كنت عربيا ولا تحب مصر فابحث عن قومية أخرى.. فيديو

شاهد.. دخل المتسول اليومي 3260 ريالا سعوديا

صورة متداولة تكشف فبركة برنامج «خلي بالك من فيفي»

خالد الغندور يحسم الجدل حول رحيل فرجاني ساسي وبن شرقي وأوناجم من الزمالك ..فيديو

مصر توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

رغم التحذيرات من كورونا.. مواطنون: تلال القمامة تحاصر شوارع طنطا.. شاهد

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان