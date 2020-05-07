التعليم: غرف عملياتنا تتابع سير امتحان 2 ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".









و دخل منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لآداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية في الفترة الصباحية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.