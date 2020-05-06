14 طالبا بكل لجنة و5000 بوابة تعقيم.. وزير التعليم يكشف استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إعلان إجراء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر مناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء، غدا.





ومن المقرر الإعلان عنها، وفقًا لتصريحات وزير التعربية والتعليم يوم 15 مايو الجارى، حيث إنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل.





وتشهد امتحانات الثانوية العامة تأدية 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، مشيرا إلى خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.





وأوضح أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.





وأكد أن كافة اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.



