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برلمان

14 طالبا بكل لجنة و5000 بوابة تعقيم.. وزير التعليم يكشف استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:50 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إعلان إجراء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر مناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء، غدا.

ومن المقرر الإعلان عنها، وفقًا لتصريحات وزير التعربية والتعليم يوم 15 مايو الجارى، حيث إنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل.

وتشهد امتحانات الثانوية العامة تأدية 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، مشيرا إلى  خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.

وأوضح أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن كافة اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال  الدكتور طارق شوقى، أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.

وقال شوقى  هناك من طالب مطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلى وكلام فاضى". 

وأضاف  "البعض يتخوف  من إجراء الامتحانات فى اللجان، و اقول لهم هناك عام دراسى سيبدأ فى سبتمبر القادم، والناس دى طول النهار فى المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود فى البيت، المهم ميحضرش الأهالى مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن إجراء أي أبحاث لطلاب الثانوية العامة وأن الأمر يتطلب امتحانات حقيقية، مضيفا: "لابد أن يمتحن الطالب باختيارات في لجان للحصول على شهادة إتمام العام الدراسي وكذلك  شهادات  الدبلومات الفنية".

وقال الدكتور طارق شوقي إن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو٩٥٠ مليون جنيه لمدة ٢٠ يوما. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١ بواقع ١٣٢ مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص ١٠٩ مليار جنيه فقط.

وقال الدكتور طارق شوقي: "الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا".
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