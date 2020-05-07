AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: أتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من كورونا.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 09:48 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
آيات أحمد
أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما يصاب المريض بأي مرض تتكون أجسام مناعية في جسمه لمقاومة المرض وتساعد على شفائه وتكون موجودة في جسده لفترة طويلة. 

وقال مستشار رئيس الجمهورية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، على فضائية "إكسترا نيوز"، إن البلازما هي أحد مشتقات الدم، مشيرًا إلى أنه في بعض البلاد بدأت التجارب السريرية للعلاج ببلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، للعمل على اختصار مدة العلاج للمريض المصاب. 

وأكد أن بلازما الشخص المتعافي يحقن بها المريض الذى تكون حالته شديدة للتخفيف والتقليل من مدة علاجه، مضيفًا أن مصر بدأت بالفعل فى التجارب السريرية للعلاج بالبلازما من المتعافين ولكن النتيجة لن تظهر الآن.

وأشار  إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للتجارب السريرية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ببلازما الدم الخاص بالمتعافين من الفيروس.

ونوه إلى أن الإعلان عن تلك النتائج يحتاج وقتا للتأكد من النتائج النهائية وحصر عدد المصابين الذين تلقوا البلازما والتعرف على نتائجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجربة استخدام دم المتعافين من كورونا لعلاج المرضى

للتخلص من كورونا.. هذه هي الطريقة المثلى لإنقاذ العالم من الفيروس القاتل

فعال للحالات الحرجة.. دبي تنجح في طريقة علاج لفيروس كورونا

نتائج مذهلة لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج المصابين فيروس كورونا .. تفاصيل

فيروس كورونا.. طبيب يكشف طريقة علاج المرضى بالبلازما.. فيديو

مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

ترشيحاتنا

ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

إنتى مع الملائكة الآن.. تعليق مؤثر من كنزي عمرو دياب بعد رحيل جدتها

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان

أنا ترندي حلال.. عبير صبري: مفيش مقارنة بيني ورانيا يوسف

مش عايزين ناجح.. أحمد موسى يرد بقوة على التنمر ضد إعلان مدينتي

دون إبداء أسباب.. استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

رغم التحذيرات من كورونا.. مواطنون: تلال القمامة تحاصر شوارع طنطا.. شاهد

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان