مستشار الرئيس للصحة: أتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من كورونا.. فيديو

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه يتابع بدقة مدى فاعلية العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما يصاب المريض بأي مرض تتكون أجسام مناعية في جسمه لمقاومة المرض وتساعد على شفائه وتكون موجودة في جسده لفترة طويلة.





وقال مستشار رئيس الجمهورية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، على فضائية "إكسترا نيوز"، إن البلازما هي أحد مشتقات الدم، مشيرًا إلى أنه في بعض البلاد بدأت التجارب السريرية للعلاج ببلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، للعمل على اختصار مدة العلاج للمريض المصاب.





وأكد أن بلازما الشخص المتعافي يحقن بها المريض الذى تكون حالته شديدة للتخفيف والتقليل من مدة علاجه، مضيفًا أن مصر بدأت بالفعل فى التجارب السريرية للعلاج بالبلازما من المتعافين ولكن النتيجة لن تظهر الآن.





وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للتجارب السريرية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ببلازما الدم الخاص بالمتعافين من الفيروس.





ونوه إلى أن الإعلان عن تلك النتائج يحتاج وقتا للتأكد من النتائج النهائية وحصر عدد المصابين الذين تلقوا البلازما والتعرف على نتائجه.