AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد العوضي يشارك جمهوره بصورة له من مسلسل الاختيار .. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 10:55 ص
احمد العوضى
احمد العوضى
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان أحمد العوضى صورة له من مسلسل الاختيار من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

يخربيت الرعب - ايه البصة دى - ربنا يسترها 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

‎مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض الاختيار لـ أمير كرارة التاسعة مساء على قناة ON

بكرة هتبدأ المعركة.. أحمد العوضي يشارك جمهوره بـ صورة من كواليس الاختيار

مسلسل الاختيار الحلقة 3.. أحمد العوضي يدخل تريند تويتر

تعرف على سر الصورة التى جمعت الشهيد المنسي بـ أمير كرارة

بعد ردود أفعال الجمهور للحلقة الخامسة من "الاختيار" أمير كرارة يوجه الشكر لمحمد إمام .. شاهد

رامي المتولي يكشف عن رأيه في مسلسلي "الاختيار" و"خيانة عهد"

ترشيحاتنا

جانا عمرو دياب تنشر صورة مع شقيقتها.. ومتابعون: مش جدتك توفت النهارده

أفضل صدقة جارية للمتوفي.. الأزهر يوضح

بعد قليل.. نظر تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحي الكاميرا

أحمد زاهر يحمس جمهوره لباقي حلقات مسلسل البرنس: لسة بدري

الإعدام عقوبة نقل عدوى كورونا عمدًا في السعودية

إعلان أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في الدوري الإماراتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يتحول إلى سلالة اكثر عدوى في جميع انحاء العالم

تقنية الخرائط.. شاهد أماكن الازدحام الصباحية في القاهرة والجيزة

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور