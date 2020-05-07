تكثيف أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينتى العبور والشروق

جهاز تنمية مدينة العبور ، الإدارات المختصة بالجهاز، بالمتابعة الدورية ومواصلة الجهود المبذولة لأعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع (دار مصر 2) والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروع. وجه المهندس أحمد عمران احمد، رئيس، الإدارات المختصة بالجهاز، بالمتابعة الدورية ومواصلة الجهود المبذولة لأعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع (دار مصر 2) والالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمشروع.





أعمال الزراعة بالمشروع بلغت نحو 30%، وجار استكمال باقي الأعمال لتسليم الوحدات للفائزين بها، مع مراعاة إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة وارتداء الكمامات الواقية بين العمال. واشار المهندس أحمد عمران إلى أن نسبة تنفيذبالمشروع بلغت نحو 30%، وجار استكمال باقي الأعمال لتسليم الوحدات للفائزين بها، مع مراعاة إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة وارتداء الكمامات الواقية بين العمال.





المسطحات الخضراء بمختلف أحياء المدينة، مشددا على الإدارات المختصة بعمل الصيانة الدورية اللازمة لأعمدة الإنارة بالطريق الرئيسى ومختلف أحياء المدينة، والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة، ومواصلة الجهد المبذول والإهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وزيادة معدلات التطهير والرش بمختلف الأحياء. كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال الزراعة وصيانةبمختلف أحياء المدينة، مشددا على الإدارات المختصة بعمل الصيانة الدورية اللازمة لأعمدة الإنارة بالطريق الرئيسى ومختلف أحياء المدينة، والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة، ومواصلة الجهد المبذول والإهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وزيادة معدلات التطهير والرش بمختلف الأحياء.





وفى ذات السياق، شهد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، نماذج زراعة وتجميل المسطحات الخضراء بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، والتى ستكون نموذجا لزراعة المسطحات المتبقية بالمدينة، مشيدًا بمستوى الأعمال المنفذة وما تمثله من إضافة لمسة جمالية لتلك المناطق





كما وجه رئيس مدينة الشروق بإستكمال تلك النماذج بالمناطق المستهدفة للزراعة، موضحًا أنه جارٍ العمل بالمسطحات المخطط زراعتها والتى تشمل رفع المخلفات وأعمال التسوية وتوريد التربة الصالحة للزراعة، وكذا تنفيذ شبكة الرى وذلك لإجمالى (6) مناطق عمارات، والحى الثالث شرق بإجمالى (11) مجاورة سكنية بمساحة زراعية إجماليه تبلغ نحو (130) فدانا.





ولفت الغيطى إلى أنه تم التأكيد على طاقم العمل بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية للعاملين من فيروس كورونا، وكذا المتابعة المستمرة للأعمال ومراجعة جودتها ومطابقتها لمواصفات التعاقد و توافر كافة مصادر الرى قبل الزراعة للحفاظ على المزروعات، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستساهم فى تحقيق التنمية وإظهار مدينة الشروق بالمظهر الحضارى اللائق بها.



