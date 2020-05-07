فالنتينو الحلقة 13 .. فوضي في المدرسة

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "فالنتنيو " تطورأت أبرزها قبول فلانتينو طلب الفنان رامي الطنباري للعمل في المدرسة بعد أن فقد وظيفته وتعرضه لأزمة كبيرة.
واستطاع فالنتينو ان ينفذ خطته لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه ظلما بسبب تشابه اسمه الرباعي "نور محمد أحمد فالنتينو" مع الفنانة داليا البحيري والذي استغله طليقها "العجمي" الذي يجسده الفنان محسن منصور حيث قام بإبلاغ الشرطة وأصحاب البضاعة المسروقة عن رجال "العجمي".
تعرضت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى موقف محرج والتي تجسد شخصية "عفاف عصمت" أثناء خروجها من الفيلا الخاصة بها ووقع عليها شيكارة أسمنت من أحد العمال الذي يعمل في العمارة التي تبنى بجانب الفيلا التي تسكن فيها.
وتعرضت بسبب ذلك الموقف إلى وعكة صحية أدت إلى عدم قدرتها على الذهاب إلى المدرسة التي تعمل فيها وذلك لأول مرة في حياتها مما سيطرت الفوضى على الطلاب والمدرسين داخل المدرسة.
تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، الذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبدالعزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام أيضا، ويشارك فى البطولة الفنانة داليا البحيرى، والفنانة دلال عبدالعزيز أيضا، والفنانة وفاء صادق أيضا، طارق الإبيارى، الفنانة هدى المفتى، محمد كيلانى، الفنانة رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.