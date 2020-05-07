فالنتينو الحلقة 13 .. فوضي في المدرسة

ول فلانتينو طلب الفنان رامي الطنباري للعمل في المدرسة بعد أن فقد وظيفته وتعرضه لأزمة كبيرة.

تعرضت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى موقف محرج والتي تجسد شخصية "عفاف عصمت" أثناء خروجها من الفيلا الخاصة بها ووقع عليها شيكارة أسمنت من أحد العمال الذي يعمل في العمارة التي تبنى بجانب الفيلا التي تسكن فيها.



