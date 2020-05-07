4 ملايين جنيه للانتهاء من رصف طريق جسر ترعة سندرينا بالمحمودية بطول 2.5 كم

تواصل مديرية الطرق والنقل في البحيرة أعمالها فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة حوادث الطرق.





وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أنه جار العمل على انهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م وذلك لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .





وشدد المحافظ على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .





ومن جانبه أعلن المهندس فايز الجندى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق جسر ترعة سندرينا بمركز المحمودية بطول ٢.٥ كم وبتكلفة إجمالية ٤ مليون جنيه تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز.





واكد مدير طرق البحيرة على متابعة أعمال رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بنطاق محافظة البحيرة من بداية أعمال الرصف حتى تسليمها طبقا للمواصفات الفنية من خلال لجنة من المهندسين المتخصصين بالمديرية.







