طلب إحاطة لتكليف خريجى الطب والصيدلة للاستعانة بهم فى مواجهة كورونا

طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب من الحكومة تكليف خريجى كليات الطب الصيدلة للاستعانة بهم فى مواجهة فيروس كورونا.





وتساءل "الحناوي" فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن الأسباب التى وراء تأخير تكليف كليات الطب والصيدلة من الخريجين الجدد خاصة أن هناك عجزا فى أعداد الأطباء الصيادلة بالمنشآت والمستشفيات والمراكز الصحية.





وأكد ضرورة تكليف هؤلاء الخريجين خاصة فى ظل رغبة خريجى مختلف التخصصات الطبية بالتطوع والعمل داخل المنظومة الصحية المصرية بجيش مصر الأبيض للمساهمة فى الجهود الكبيرة والجبارة التى يبذلها جميع المسئولين بالمنظومة الصحية المصرية لمواجهة فيروس كورونا.