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محافظات

محافظ قنا يصدر حركة تعيينات وتنقلات جديدة لنواب وسكرتيري رؤساء المدن القرى

الخميس 07/مايو/2020 - 03:32 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ  قنا، قرار رقم 212 لسنة 2020 بحركة تنقلات وتعيين  3 نواب رؤساء مدن و 6 سكرتير مدينة و23 رئيس قرية، علي أن يتم وضعهم تحت الاختبار لمدة ثلاث أشهر، كما قرر إلغاء ندب سكرتير مجلس مدينة و15 من رؤساء القري وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية. 


وأشار محافظ قنا، إلى أن الحركة شملت ندب رئيس الوحدة المحلية لقرية فاو للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ورئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، و ندب باحث قانوني بالوحدة المحلية لمدينة أبوتشت للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.


كما شمل القرار ندب رئيس الوحدة المحلية لقرية البراهمة للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة قوص، وسكرتير الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة فرشوط، و سكرتير الوحدة المحلية لمدينة فرشوط للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي، و سكرتير الوحدة المحلية لمدينة قوص للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة نقادة، ومحاسب بالوحدة المحلية لمدينة قفط للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة قفط، وباحث قانونى بالوحدة المحلية لمدينة أبوتشت للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت.


وشمل القرار أيضا ندب عدد 23 للعمل كرؤساء للوحدات المحلية لقري " قصير بخانس– أولاد عمرو -  القناوية - المحروسة - الجبلاو – فاو قبلي – طوخ – الغربي بهجورة – أبومناع بحري – خزام – هو – الشعانية – الاشراف – المراشدة – الشيخية – القلعة – البراهمة – الكلاحين – الكلالسة - جراجوس – أولاد نجم بهجورة – حجازة قبلي – البحري قمولا"، بالإضافة إلى إلغاء ندب سكرتير الوحدة المحلية لمدينة نقادة و15 رئيس  قرية وعودتهم الي جهات عملهم الأصلية.


وأكد محافظ قنا، أن حركة التنقلات تهدف إلي ضخ دماء جديدة  للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا إياهم بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل علي حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة او البناء العشوائي.

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