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فن

سوق الحرير الحلقة 13.. أبو طلال يتسبب في لقاء عمران وشمس

الخميس 07/مايو/2020 - 03:44 م
سوق الحرير
سوق الحرير
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آيه عاطف
انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "سوق الحرير" حيث وصلت أم عادل (أخت أم عبد الله) من فلسطين مع ابنتها صباح لتقيم في بيت عمران.. وأبو طلال يُغمى عليه وينقلونه للمستشفى، حيث يلتقي عمران بشمس. بينما غريب يبدأ عمله في السوق بدكان أبو طلال.

وكان غريب في الحلقة السابقة قد حرق بيت صابر وهاجمه وأطلق النيران على زياد فيما سرق طلال ذهب أمه والتقت زوجات عمران مع الطبيبة شمس في السينما ومعها عائلتها. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان ألم هرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا، وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وأيضا طاقم عمل متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين أو العناصر الفنية الأخرى. 

تدور أحداث "سوق الحرير" في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير.. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.
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