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رياضة

تعليق صادم من عضو الجبلاية على ظهور نجوم الكرة فى برامج المقالب

الخميس 07/مايو/2020 - 05:13 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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يسرى غازى
علق المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق على أزمة مشاركة المسئولين فى فرق وأندية الدورى الممتاز فى التصوير بإحدى حلقات برامج المقالب مطالبا فى الوقت ذاته بإنهاء عمل أى مسؤول باعتباره قدوة.
قال المهندس أحمد مجاهد عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": إذا شارك مسئول كان مفترضًا فيه أنه قدوة في برامج المقالب فهل يصح أن يستمر في عمله ؟!.

يذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي عقدت جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتحقيق معه في أزمة تصوير حلقة في برنامج رامز مجنون رسمي دون الرجوع لإدارة النادي والحصول على أذن قبل الإقدام على تلك الخطوة.

وقامت لجنة التخطيط برفع تقرير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي، في الوقت الذي أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته.

ودخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي بداية من الموسم المقبل بعد استقرار الإدارة الحمراء على الإطاحة بمدير الكرة الحالي، بعد سلسلة الأزمات التي دخل فيها مع عدد من نجوم الفريق، بالإضافة لأزمة تواجده في برنامج رامز مجنون رسمي دون الحصول على إذن مسبق.

ولم يرد سيد عبد الحفيظ المبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي والتى شهدت ردود أفعال واسعة لكون عبد الحفيظ هو أول مدير كرة في تاريخ القلعة الحمراء يُقدم على تصوير مثل هذه النوعية من البرامج.

وحصل سيد عبد الحفيظ على 30 ألف دولار ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال فى الإمارات وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادى خاصة وأنه يمثل منصب رفيع فى النادى الأهلى ولكون الضيوف دائمًا ما يتعرضون لمضايقات وإهانات كبيرة والحصول على مبلغ مالى ليس مبررًا لها خاصة أن إدارة الأهلى ترفض بأى شكل من الأشكال أى نوع من الإساءة لها أو لأى مسئول داخل النادى.

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