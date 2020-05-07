أحمد كريمة: الإخوان والسلفية عبء على الدين .. والرسول لم يحرم الغناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن هناك فرقا بين المزايدة بالدين أو إدعائه وما بين الإنتفاع بالدين، مشيرا إلى أن الصحابة أنتفعوا بالدين.





وأضاف "كريمة" خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن جماعات الإخوان والسلفية هم عبء على الدين الإسلامى، موضحا أنه للأسف الشديد يقومون بنسب الشهادتين أو بالتصريحات التى يقوم بإعلانها على الناس.





وأشار إلى أن تصرفات وسلكويات الإخوان والسلفيين أبعد ما تكون عن الدين الإسلامى، لافتا إلى أن هناك كتبا ذكرت أن بيعة حسن البنا هى بيعة الله نفسه، بالإضافة إلى إدعائهم أن جماعاتهم فقط هم الذين يفهمون فقط فى الإسلام.





وتابع أنه عند الإتجاه السلفى يتم إيجاد التكفير والمناهضة للدولة والشعب وفتاوى وآراء شاذة، مضيفا إلى أن هناك تصريحات خاطئة ينسبوها بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





وأوضح أن السلفيين حرموا الترويح عن النفس، متابعا أن الغناء ليس محرم، حيث حسنه حسن وقبيحه قبيح، ذاكرا النبي محمد عندما دخل على السيدة عائشة زوجته وقال: "يا عائشة ما فعلتم بالفتاة اليتيمة الأنصارية"، فقالت رضي الله عنها: "أرسلناها إلى زوجها"، فقال عليه الصلاة والسلام: "هلا بعثتم معهم فإن الأنصار يحبون الغناء".



