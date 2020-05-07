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أخبار العالم

الجزائر تسجل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:29 م
الجزائر تسجل 7 وفيات
الجزائر تسجل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، سجلت الوزارة، 7 وفيات و185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 5182 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 483 وفاة.

فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 2323 بزيادة 126 حالة.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير حيث تم تسجيل 3 ملايين و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس، في ارتفاع لافت في معدل الإصابات اليومية عن يوم  أمس الأربعاء.

وأشارت أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، إلى أن 92.7 ألف شخص أصيبوا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة مع 79.6 ألف في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,820 شخص.

وأوضحت المنصة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,820,870 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 265,098 حالة وفاة على مستوى العالم، إلا أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,303,169 شخصا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء العالمية، بأكثر من مليون و 263 ألف حالة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم روسيا وتركيا والبرازيل وإيران.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر أيضا الولايات المتحدة القائمة بنحو 75 ألف حالة وفاة تليها بريطانيا ثم إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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