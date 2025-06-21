Sail to Egypt .. مصر تطلق حملة ترويجية إلكترونية لسياحة اليخوت

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية جديدة تحت شعار “Sail to Egypt” (أبحر إلى مصر) للترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وذلك عبر مجموعة من أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تشمل إنستجرام ويوتيوب ومحرك البحث جوجل، بما يسهم في جذب الشرائح السياحية المهتمة بهذا النمط الفاخر من السياحة.

سياحة اليخوت

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم منتج سياحة اليخوت، وتماشيًا مع الاستراتيجية الحالية للوزارة التي تنطلق تحت شعار “مصر… تنوّع لا يُضاهى”، والتي تستهدف الترويج لمختلف المقومات والمنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها مصر.

وأوضح أن ما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين حديثة، وطبيعة خلابة، وشواطئ ساحرة، يجعل منها وجهة مثالية لسياحة اليخوت ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبه، صرّح المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأن الحملة تتضمن إنتاج محتوى إبداعي ومواد دعائية تسلط الضوء على أبرز مقومات السياحة البحرية في مصر، بما في ذلك المراين الحديثة، والجزر السياحية، والمدن الساحلية، والأنشطة المختلفة التي يمكن لزوار مصر الاستمتاع بها عند الإبحار إليها. وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف شرائح السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع الباحثين عن تجارب فاخرة واستثنائية.

وفي ذات السياق، أوضحت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة، أن الحملة ستستمر لمدة شهرين كما سيتم تفعيلها أيضًا من خلال عدد من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في سياحة اليخوت، وعلى رأسها مجلة Super Yacht، حيث من المقرر أن يتصدر منتج سياحة اليخوت في مصر بعض صفحات عدد المجلة الصادر في سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الحملة تستهدف المهتمين بسياحة اليخوت سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال عمليات البحث المتعلقة بأشهر وجهات اليخوت في العالم، فضلًا عن التغطيات التحريرية في المجلات المتخصصة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة للترويج لمنتج سياحة اليخوت، حيث تشارك الهيئة في العديد من المعارض المتخصصة في سياحة اليخوت منها معرض Boot الدولي الذي أُقيم بمدينة دوسلدورف الألمانية، ومعرض ومؤتمر موناكو لليخوت بإمارة موناكو.