في "على مسئوليتي".. أحمد موسى: حسام الغمري فضح علاقة الموساد بالإخوان

أعلن الإعلامي أحمد موسى، استضافته لحسام الغمري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام الغمري سيتحدث معنا عن تمويل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية "
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حسام الغمري تحدث عن تزوير الأوراق وقيام الإخوان بتزوير المستندات وفضح المنظومة الاستخباراتية الإخوانية ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى :" حسام الغمري هيشرح حجم التنسيق بين الموساد الإسرائيلي وجماعة الإخوان الإرهابية .
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حسام الغمري كان معني عن كيفية عمل أبواق جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر ".