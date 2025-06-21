في "على مسئوليتي".. أحمد موسى: حسام الغمري فضح علاقة الموساد بالإخوان

أعلن الإعلامي أحمد موسى، استضافته لحسام الغمري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام الغمري سيتحدث معنا عن تمويل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية "



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حسام الغمري تحدث عن تزوير الأوراق وقيام الإخوان بتزوير المستندات وفضح المنظومة الاستخباراتية الإخوانية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" حسام الغمري هيشرح حجم التنسيق بين الموساد الإسرائيلي وجماعة الإخوان الإرهابية .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حسام الغمري كان معني عن كيفية عمل أبواق جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر ".