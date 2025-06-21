القومي للمرأة يهنئ دينا نبيل عثمان برئاسة قناة النيل الدولية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الإعلامية دينا نبيل عثمان، لصدور قرار أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، بتكليفها برئاسة قناة النيل الدولية ، إحدى أبرز القنوات الناطقة باللغات الأجنبية في ماسبيرو، والتي تمثل صوت مصر أمام العالم.

أعربت المستشارة أمل عمار، عن فخرها لتولي الإعلامية دينا نبيل عثمان هذا المنصب الهام والمستحق، لخبراتها الطويلة وكفائتها المشهود لها ، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في مجال العمل الإعلامي على مدار سنوات، مضيفة أن هذا القرار يعد تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، ويؤكد إيمان الدولة المصرية المتزايد بقدرات المرأة وضرورة تمكينها في المواقع القيادية، متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.