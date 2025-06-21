فضح أبواق الإعلام الإخواني.. أحمد موسى: حسام الغمري ضيف حلقتي الثلاثاء والأربعاء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا نحتفل في هذا الشهر بذكرى ثورة 30 يونيو، أعظم ثورة في تاريخ مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون لدينا حوار مهم للغاية”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في هاتين الحلقتين هيكون معنا واحد كان في قلب الإخوان وكان مسؤول عن أبواقهم الإعلامية التي كانت متواجدة خارج مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه سيكون معنا في حلقتين الثلاثاء والأربعاء، حسام الغمري، وهو حوار في غاية الأهمية.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "حسام الغمري كان معنيا بكيفية عمل أبواق جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، وكان يدير الإعلام الإخواني ضد مصر".