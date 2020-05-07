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ديني

علي جمعة: فترة سيدنا يوسف كانت أيام الهكسوس .. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:21 م
علي جمعة: فترة سيدنا
علي جمعة: فترة سيدنا يوسف كانت أيام الهكسوس
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محمود ضاحي

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك روايات شعبية تقول إن فترة سيدنا سويف كانت أيام الهكسوس.


 وأوضح جمعة خلال لقائه في برنامج " مصر أرض الأنبياء" على الفضائية الأولى: لقد ذكر الله تعالي في كثير من الآيات في قصة يوسف لفظ " الملك " بينما في قصة موسي ذكر لقب فرعون وهذا الدليل القرآني يثبت بأن فترة وزمن دخول يوسف مصر كان في عصر الهكسوس وذلك حيث للكلمة مدلو لفظى وتاريخي في فى سرد أحداث التاريخ.

 

وأضاف:  الهكسوس كانوا في مصر 400 سنة وطرهم أحمس وتغيرت بعدها البلاد بمن عليها ،الأجيال غير الأجيال ، حتى أن تولى فرعون من الفراعنة كحاكم مصري.


 قال الدكتور علي جمعة، إن يعقوب- عليه السلام-  جاء مصر من جهة الشرق عن طريق صان الحجر بالشرقية، فخرج يوسف- عليه السلام- وكان معه الملك لاستقبال أبيه.


 وأضاف :أن ملك مصر بعث لسيدنا يعقوب وقومه 200 راحلة لنقلهم بناء على عددهم، وهنا قال لهم يوسف - عليه السلام-: «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»، ( سورة يوسف: الآية 99).

 

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن سيدنا يوسف - عليه السلام- أجلس أبويه على العرش عند وصولهما، ولما دخل عليه الرعية سجدوا له، لافتًا: سيدنا يوسف غاب عن أبيه بما لا يقل عن 35 سنة.

  

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