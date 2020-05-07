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فن

إدوارد: سعيد بتشبيهي بالفنان نجيب الريحاني

الخميس 07/مايو/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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ندي فكري
نشر ادوارد صورة مصحوبة بتعليق احد جمهوره له عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب ادوارد معلقا على الصورة: "مبسوط اوي بتشبيه ناس كتير ليا بالفنان العظيم نجيب الريحاني يا تري لو قدمت قصة حياته في عمل انفع؟".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق احدهم كالتالي " طبعا تنفع انت فنان عظيم " 

يذكر ان اخر اعمال ادوارد مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
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