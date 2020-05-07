اكتشف محمد رمضان من 16 سنة.. المخرج حسام الدين صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ البرنس

أيضا سماع أقوال باقى إخوة رضوان الذين أكدوا جميعا الواقعة وأن رضوان أحواله فى الفترة الماضية غير طبيعة ودائم السهر والذهاب وراء الراقصات، ولكن المفاجأة هى إنكار نور "ريم سامى "وعادل "أحمد داش" معرفتهما بالتسجيل الخاص بإخوة رضوان.

يذهب فتحى بصحبة رأفت إلى الورشة ويحصل على مفتاحها من عم جلال "علاء زينهم" بعد صفعه فى الحارة وأمام علا – نورا – التى تعرف ما حدث لرضوان، كما تذهب أم علا لطليقها وتعطيه مجوهراته التى دثها فى منزلهما لتوريطهما فى قضية سرقة



