اكتشف محمد رمضان من 16 سنة.. المخرج حسام الدين صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ البرنس

تحدث المخرج المسرحي حسام الدين صلاح عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" عن محمد رمضان، ونجاحه في مسلسل "البرنس".
ونشر "صلاح" صورة لأول أعمال رمضان من خلال المسرح، وتحديدًا في مسرحية "قاعدين ليه؟" التي قام ببطولتها الفنان الراحل سعيد صالح معلقًا عليها: "من ١٦ سنة أتى إلى مسرح متروبول وكنت أعرض مسرحية قاعدين ليه تسلل ومعه الفنان أشرف فؤاد طالبا التمثيل، ولاحظت موهبته وحضوره وقدمته في نفس اليوم بمشهد صغير أمام بطل المسرحية سعيد صالح الذى رحب بفكرتي للشبه مع أحمد زكى، ورفض أشرف زكى مديرى بذلك الوقت عمل عقد معه، وقال لى كيف تضيف ممثل بعمل معروض من سنتين، ولكن حدسي بموهبة هذا الشاب ١٨ سنة وقتها جعلتني أرعاه وأقف إلى جواره، ورغم الهجوم الذي يتعرض له وانتقادات البعض لأدائه الغنائي يبقى محمد رمضان ممثل ليس له آخر، وعنده الكثير ليقدمه.
وتابع: وها هو ومحمد سامى يعيدان نجاح الأسطورة بوجود ممثلين جميعهم رائعين أحمد زاهر، روجينا، رحاب الجمل، سلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وريم سامى، كلهم عدا نور التى تحتاج للعامية المصرية، كل هؤلاء استمتعنا بادائهم أمام موهبة التمثيل المصرى محمد رمضان ومخرج رائع محمد سامى الذى ظلمه المؤلف محمد سامى نفسه في كيفية النقلات أو مفاصل الكتابة سعيد بااكتشافي وتقديمي لموهبة تمثيلية أشاد بها الجمهور".
ونشر "صلاح" صورة لأول أعمال رمضان من خلال المسرح، وتحديدًا في مسرحية "قاعدين ليه؟" التي قام ببطولتها الفنان الراحل سعيد صالح معلقًا عليها: "من ١٦ سنة أتى إلى مسرح متروبول وكنت أعرض مسرحية قاعدين ليه تسلل ومعه الفنان أشرف فؤاد طالبا التمثيل، ولاحظت موهبته وحضوره وقدمته في نفس اليوم بمشهد صغير أمام بطل المسرحية سعيد صالح الذى رحب بفكرتي للشبه مع أحمد زكى، ورفض أشرف زكى مديرى بذلك الوقت عمل عقد معه، وقال لى كيف تضيف ممثل بعمل معروض من سنتين، ولكن حدسي بموهبة هذا الشاب ١٨ سنة وقتها جعلتني أرعاه وأقف إلى جواره، ورغم الهجوم الذي يتعرض له وانتقادات البعض لأدائه الغنائي يبقى محمد رمضان ممثل ليس له آخر، وعنده الكثير ليقدمه.
وتابع: وها هو ومحمد سامى يعيدان نجاح الأسطورة بوجود ممثلين جميعهم رائعين أحمد زاهر، روجينا، رحاب الجمل، سلوى عثمان، وأحلام الجريتلي، وريم سامى، كلهم عدا نور التى تحتاج للعامية المصرية، كل هؤلاء استمتعنا بادائهم أمام موهبة التمثيل المصرى محمد رمضان ومخرج رائع محمد سامى الذى ظلمه المؤلف محمد سامى نفسه في كيفية النقلات أو مفاصل الكتابة سعيد بااكتشافي وتقديمي لموهبة تمثيلية أشاد بها الجمهور".