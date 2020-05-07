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رياضة

نجم بيراميدز يكشف سر فشل مفاوضات انضمامه لـ الزمالك.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف ناصر منسي نجم فريق بيراميدز عن سر فضل انضمامه لـ فريق الزمالك وقت مشاركته مع فريق الداخلية مشددا أن المقابل المادي كان السبب الرئيسي في فشل المفاوضات.

وأكد ناصر منسي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن الداخلية طلب 20 مليون جنيه لضمه ولكن الزمالك عرض 15 مليون فقط، مشددا أن الداخلية تمسك بالمبلغ خاصة عقب انضمام صلاح محسن من انبي لـ الأهلي مقابل 40 مليون جنيه. 

وأضاف ناصر منسي أن المفاوضات مع الزمالك فشلت وتم حسم الصفقة لصالح بيراميدز مقابل 18 مليون جنيه.

وتابع أنه قبل الانضمام لبيراميدز تلقي عرضا من جانيت البلجيكي من جانب أحد الوكلاء حيث أخبره مسؤولو الداخلية بالأمر ونصحوه بالاحتراف الخارجي ولكن أزمات الوكلاء جعلت المفاوضات تفشل.

واختتم مؤكدا أنه سعيد بالتواجد في بيراميدز على الرغم من أزماته مع المدربين الأجانب مشددا أنه فور تولي حسام حسن المسؤولية اقتنع به وشاركه في عدد من المباريات.
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