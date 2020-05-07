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فن

قائمة جوائز السينما لـ Kids Choice Awards

الخميس 07/مايو/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
كشفت جوائز اختيار الأطفال أو "Kids Choice Awards" عن قائمة جوائزها لعام 2020، الذي تنظمه قناة "نكلوديون" سنويًا، حيث يتم تكريم النجوم المتميزين في التلفزيون والسينما والموسيقى عن طريق تصويت مشاهدي القناة.


وأقيم الحفل بشكل افتراضي عبر الإنترنت بسبب ما يمر به العالم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وحصد "Avengers: Endgame" جائزة الفيلم المفضل، وفاز النجم دواين جونسون بجائزة الممثل المفضل عن فيلم "Hobbs، Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw".


وحصدت جائزة أفضل ممثلة دوف كاميرون عن فيلم "Mal، Descendants 3".


وجائزة أفضل بطل سوبرهيرو لـ توم هولاند عن فيلم "Avengers: Endgame"، أما Frozen 2 فحاز جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
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