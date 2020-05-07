بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل بسبب حلقة اليوم من مسلسل خيانة عهد ومشهد مقتل خالد انور (هشام) ابن الفنانة يسرا .







وفي الفترة الأخيرة، ظهرت حلا شيحة بالعديد من الإطلالات المميزة، والجذابة، والتي أثارت جدلا كبيرا، فبالرغم من الفترات التي ابتعدت فيها عن الأنظار إلا أنها ما زالت محتفظة بأناقتها، ورشاقتها، وجمالها الخلاب.

وجاءت تصريحاتها من قبل باعترافها بإجراء بعض عمليات التجميل، حيث خضعت لعملية تصغير الأنف ونفخ شفتيها ووجهها بالبوتوكس، لتبدو بملامح أكثر حدة وجرأة، وهو ما ظهر عليها واضحًا في مسلسل "خيانة عهد".







وفيما يلي أبرز إطلالات حلا شيحة في الفترة الأخيرة.





، إقناع خالد انور للعودة إلى جومانا مراد، والتقرب منها مجددًا، حتى تنجح خطتها في تدميره ورجوعه للإدمان مرة أخرى، بينما واصلت جومانا مراد تهديد حلا شيحة، خلال مسلسل خيانة عهد الحلقة 13. وحاولت الفنانة حلا شيحة ، إقناع خالد انور للعودة إلى جومانا مراد، والتقرب منها مجددًا، حتى تنجح خطتها في تدميره ورجوعه للإدمان مرة أخرى، بينما واصلت جومانا مراد تهديد حلا شيحة، خلال





مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





