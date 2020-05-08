شوبير يعلن ملامح اللائحة الجديدة بشأن الانتخابات على مقعد النائب.. فيديو

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الجلسة التي جمعت بين مسؤولي اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وساره ساليميون مندوبه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأكد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الجلسه تمت عن طريق الفيديوكونفرانس اليوم لمناقشه اللائحه الجديدة لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
وأضاف شوبير أن مندوبه الفيفا اكدت انه لن يتم انتخابات على منصب نائب رئيس الاتحاد وسيقتصر الامر على انتخابات للمجلس كامل وعقب الاستقرار على الفائزين من حق الرئيس اختيار نائب اول ونائب ثاني.
وأسدل مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم الستار على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مد فترة إيقاف النشاط الكروي حتى نهاية مايو الجاري .