بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

وكان اتحاد الكرة مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.





جاء ذلك بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة.





وقال المصدر أن كل ما يشار حول وجود نية الآن لإلغاء الدوري الممتاز أمر غير صحيح مشيرا إلى إنه لا مجال للحديث عن هذا الأمر مؤكدا حرص الجبلاية على استكمال المسابقة .



وأضاف أن قرار عودة الدوري واستئناف النشاط الكروى لن يكون قرار اتحاد الكرة مشيرا إلى أن الدوري لن يعود إلا وفقا لقرار سيادى وبعد السيطرة على الكورونا مشيرا إلى أن صحة اللاعبين وكافة العاملين بمنظومة كرة القدم هى الأساس .









أسدل مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم الستار على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مد فترة إيقاف النشاط الكروي حتى نهاية مايو الجاري .