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رياضة

الأهلي يتقدم بشكوى لـ فيفا ضد الصفاقسي والنجم الساحلي بسبب 1.5 مليون دولار

الخميس 07/مايو/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية تونسية عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي  تقديم شكوى ضد النجم الرياضي الساحلي والصفاقسي بسبب مستحقات مالية متأخرة بانتقالات اللاعبين سليماني كوليبالي وجونيور أجاي.

وذكر موقع "kawarji" التونسي في نسخته الفرنسية أن النادي الأهلي طلب 1.4 مليون دولار من النجم الساحلي.

وكان الأهلي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي يطلب فيها استرداد مبلغ 125 ألف دولار تم تحويلها بطريق الخطأ للنادي التونسي في صفقة انتقال أجاي، وقد توصلا لاتفاق على أن يتم تسديدها بنظام الأقساط.

ولم يسدد النادي التونسي سوى قسط واحد فقط بقيمة 25 ألف دولار، وتفهم مجلس إدارة الأهلي ذلك نظرًا للأزمات المالية في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا، ليتضر مجلس إدارة القلعة الحمراء بتجدد الشكوي.

وكان الاتحاد الدولي قد غرم نادي النجم الساحلي مبلغ مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما هرب الإيفواري سليماني كوليبالي من الأهلي في مايو 2017 وانتقل للفريق التونسي.
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