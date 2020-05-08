لما كنا صغيرين الحلقة الـ 14: منة فضالى تهدد ريهام حجاج

عُرضت الحلقة 14 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت الحلقة ال 14 ذهاب سليم " محمود حميدة " الى عفت "سميرة عبد العزيز" للاعتذار لها بعد معرفتها انه يتاجر فى المخدرات ولكنه تفاجئ انها توفت .

وأثناء تواحدهما فى المقابر شاهد ياسين " صافى" وهى تقدم العزاء لسليم " فأختبأ ياسين وقام بتصويرهما وارسلها الى دنيا " ريهام حجاج".

بينما قامت دنيا بالذهاب الى يحيى " محمود حجازى " وإبلاغه بما حدث ولكنه يصر على ان حسن " نبيل عيسى " هو من قتل نهى " نسرين امين "

وقابلت هالة " منة فضالى " دنيا " ريهام حجاج" اثناء نزولها من مكتب ياسين " خالد النبوى " واخذت تتوعد لها بعد ان اشتعلت الغيرة فى قلبها



