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فن

تعرف على رسالة إنجي المقدم لمشاهدي مسلسل لعبة النسيان

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات و التغريدات " تويتر " أثناء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

و علقت على الصورة قائلة : يارب يكون المسلسل نال إعجابكم واهتمامكم .


الجدير بالذكر أن مسلسل لعبة النسيان  يعرض  حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions



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