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فن

أحمد زاهر لـ روجينا: ربنا يديكي على قد نيتك الجميلة يا أجمد ممثلة

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان أحمد زاهر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات و التغريدات " تويتر ". 

وعلق قائلا :" ما انتي عمتها واخت ابوها وحبيبه قلبي ربنا يكرمك ويديكي على قد نيتك الحلوه يا اجمد ممثله انا بتشرف اني بمثل معاكي و (فدوى) في مسلسل البرنس ودايما بتصنعي البصمه على الشاشه حتى لو بمشهد واحد"⁦ .


الجدير بالذكر أن الفنانة روجينا قد نشرت تغريدة تثني فيها على أداء ليلى أحمد زاهر و جاءت التغريدة كالاتي :


ماهي بنتي وحبيبتي ووقعت في غرامها وشطرتها وحبها للتمثيل وإلتزام ماهو ابن الوز عوام وهي ورثت طيبه القلب والحنيه من هدى والشطاره في التمثيل من الزوز احمد زاهر(فتحي) وانا من اهم الفانز بتوعها وان شاء الله يا ليلى السنه دي هتكسري الدنيا في مسلسل (الفتوه) مبروك يا قلبي يا ارق البنات".


بينما علقت ليلى علي التغريدة قائلة : يا حبيبه قلبي والله انا اللي بموت فيكي يا روجي دي شهاده كبيره قوي والله وانا بتعلم منك ومن تمثيلك ويارب فيوم من الايام ابقى ممثله شاطره زيك .الله يبارك فيكي يا قلبي بحبك قوي بجد .







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