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فن

شاهد..أحدث ظهور للفنانة مادلين طبر

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة مادلين طبر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفديوهات " انستجرام " 
ولم تعلق مادلين على الصورة مكتفية بنشرها فقط.

ومن الناحية الجمالية ارتدت طبر ازياء وردية ولم تتكلف في وضع مستحضرات التجميل؛ إضافة إلى حملها لشنطة بلون جذاب.



و شاركت مادلين طبر أيضا فى العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، و"محمود المصري" عام 2004، و"أصحاب المقام الرفيع" بنفس العام، ومسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006، ومسلسل "حنان وحنين" مع الراحل عمر الشريف عام 2007، ومسلسل "النار والطين"، و"أوراق التوت" وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة
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