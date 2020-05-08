شاهد..أحدث ظهور للفنانة مادلين طبر

نشرت الفنانة مادلين طبر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفديوهات " انستجرام "

ولم تعلق مادلين على الصورة مكتفية بنشرها فقط.





ومن الناحية الجمالية ارتدت طبر ازياء وردية ولم تتكلف في وضع مستحضرات التجميل؛ إضافة إلى حملها لشنطة بلون جذاب.