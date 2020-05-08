ممرضات مكافحة العدوى.. حائط الصد للفريق الطبي في مواجهة كورونا

وجهت مستشفي قها للعزل الصحى الشكر والعرفان لممرضات مكافحة العدوى بالفريق الطبي الثالث بالمستشفي، انتصار المزين، ومروة عبدالغفار، ووصفتهم بالأبطال.

وقالت المستشفي في بيان: "رغم عددكم القليل ولكن يقع على عاتقكم مسئولية حماية الفريق الطبي والإشراف والمساعدة على تطبيق أساليب مكافحة العدوى في التطهير والتعقيم وارتداء وسائل الحماية الشخصية والواقيات .. بجهودكم وتعاونكم غيرتم مفاهيم مكافحة العدوى في المستشفيات من وظيفة للراحة لعمل نوعى مهم لا يمكن الاستغناء عنه فأنتم حائط الصد للفريق الطبي فى مواجهة كورونا".

من ناحية اخرى اعلنت إدارة المستشفى عن تعافي حالتين وهما مصطفي عطوة كابتن نادي بنها الرياضي وسبدة تدعى سهير عطوة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 141 شخص وخروجهم من المستشفى.

وفي نفس السياق وزعت المستشفى شهادات تقدير علي أعضاء الفريق الطبي الثالث قبل انتهاء فترة خدمته والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة ويتسلم المهمة فريق أخر جديد .

ووجهت إدارة المستشفى الشكر لأعضاء الفريق الطبي علي ما بذلوه من جهد طيلة الأيام الماضية ورعاية المرضى .

وقالت الدكتورة أسماء عربي نائب مدير المستشفى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 141 شخصا بعد خروج حالتين اليوم، مشيرة إلى ان الأطباء المتعافين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم وكان الجميع ينتظر نتائج شفائهم وجاءت بالخير .

وأضافت أن المستشفي لاتعاني من اي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية

وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.