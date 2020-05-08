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اقتصاد

النقد الدولي: الاقتصاد العالمي قد يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:38 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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ا ش ا
حذر صندوق النقد الدولي اليوم /الجمعة/ من أن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي تدهورت منذ التقديرات الأخيرة التي أصدرها قبل 3 أسابيع، مشيرا إلى أن الأسواق المالية قد تتعرض لمزيد من الاضطرابات بسبب أزمة كورونا، حسمبا نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق "جيتا جوبيناث" في حديث لها خلال مؤتمر عقده مجلس العلاقات الخارجية، المعني بالشأن الاقتصادي والسياسي العالمي، إن احتياجات التمويل الخارجي للدول النامية قد تكون أعلى بكثير من مستوى 2.5 تريليون دولار الذي توقعه الصندوق من قبل، مؤكدة أن الصندوق سيحتاج كل موارده للإقراض في الوقت الحالي والبالغة تريليون دولار ولن يخجل من إخبار الدول بمدى الدعم المطلوب.
وأضافت "جوبيناث": "نحن نعلم أن الأزمة الراهنة لن تنقضي قريبا، والأمور قد تتدهور، لأنه لم يتم حل الأزمة الصحية".
من جانبه، قال كينيث روجوف، الأستاذ في جامعة هارفارد وأحد الخبراء السابقين في صندوق النقد الدولي، إن بعض البلدان ستواجه أزمة ملاءة مالية وستحتاج إلى إسقاط الديون بدلا من تأجيل المدفوعات فقط.
وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي أن الاقتصاد العالمي قد يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير هذا العام، متوقعا انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في 2020.

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