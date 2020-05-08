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أستاذ اقتصاد: قطاع الزراعة الناجي الوحيد من أزمة كورونا.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:56 م
القطاع الزراعي
القطاع الزراعي
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نورهان رأفت
أكد الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قطاع الزراعة في مصر هو القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، بل فتح الباب أمام الصادرات.

وأضاف الدكتور علي مسعود عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن حياة المواطن رقم واحد لدى الدولة، ولا تضع مقارنة بين حياة المواطن وعجلة الإنتاج والاقتصاد، بل توازن بينهم.

وأشار مسعود ، إلي أن المشكلة طبية أكثر من كونها اقتصادية، ولذلك يتم محاصرة فيروس كورونا من الناحية الوقائية بشكل أكبر.

وأوضح مسعود أن من أكثر القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا، هما قطاعا الصاعة والنقل الجوي، بسبب الظروف العالمية.

وتابع أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في العالم، سيحدث أزمات أكبر في الأقتصاد العالمي مما سيؤثر بالسلب على مصر.
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