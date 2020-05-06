اقتصاد تركيا على حافة الانهيار.. الليرة تتراجع إلى أدنى مستوى في تاريخها





هبطت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية لأول مرة في تاريخها بعد أن تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار 7.20.





وهبطت سندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، موسعة أعمق انخفاضات لها في أكثر من 3 أسابيع وتراجع بعضها بما يصل إلى 1.8 سنت، وفقًا لما نشرته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وبقيت الليرة خلال الشهر الحالي، عند أضعف مستوى لها منذ أغسطس 2018، مع التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.





وتعانى الليرة التركية من ضغوطات هائلة بسبب زيادة نسبة التضخم وارتفاع معدل البطالة والنمو المنخفض في تركيا، فضلًا عن كون تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا داخل المنطقة.



