التربية العسكرية بجامعة حلوان: محاضرات أون لاين بموضوعات الامتحان الالكتروني

مع تعليق الدراسة بالجامعات المصرية من يوم 15 مارس حفاظا على حياة الطلاب من العدوى بفيروس كورونا، توقفت دورات التربية العسكرية بالجامعات، مما أدى إلى تاجيل أغلب الدورات إلى أجل غير مسمى.





أعلنت ادارة التربية العسكرية بجامعة حلوان عن موقف دورات التربية العسكرية المؤجلة و هى دورات 21 مارس،4 ابريل ، 18 أبريل، انه سيتم تقييم طلاب هذه الدورات عن طريق عمل بحث الكترونى واجتياز امتحان الكترونى، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد .





وأعلنت ادارة التربية العسكرية انه بالنسبة للامتحان الالكترونى الذى تم الاعلان عنه فقد تم اعداد محاضرات بنظام "الاون لاين" بهذه الموضوعات ، حتى يلم بها الطلاب لسهولة تخطى الامتحان الالكترونى .





موضحين انه يمكن للطلاب الاستماع لهذه المحاضرات الالكترونية عبر هذه الروابط :

١- محاضرة حول موضوع : حروب الجيل الرابع

https://drive.google.com/…/19rnK_8PB8T9AMTw3a1DQBxC-w…/view…

٢- محاضرة حول موضوع : المخدرات وتأثيرها السلبي

https://drive.google.com/…/1k0FABip1_rRVAGEx5BiA0lE8I…/view…