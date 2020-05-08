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تعليم

التربية العسكرية جامعة حلوان تقرر عمل بحث لاجتياز الدورات المؤجلة

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:22 م
التربية العسكرية
التربية العسكرية
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كريم ناصر

 مع تعليق الدراسة بالجامعات المصرية من يوم 15 مارس حفاظا على حياة الطلاب من العدوى بفيروس كورونا، توقفت دورات التربية العسكرية بالجامعات المصرية، مما أدى إلى تاجيل أغلب الدورات إلى أجل غير مسمى.


وأعلنت ادارة التربية العسكرية بجامعة حلوان عن دورات التربية العسكرية المؤجلة و هى دورات 21 مارس،4 ابريل ، 18 أبريل، ويتم تقييم طلاب هذه الدورات عن طريق عمل بحث الكترونى واجتياز امتحان الكترونى، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد .

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ويجب ان يشمل البحث: "مقدمة، 6 عناصر ، نتائج للبحث، تحليل للبحث ، توصيات ، خاتمة "، وتم تقسيم الموضوعات البحثية على الطلاب بالدورات بحسب ترتيب الفصائل  و الموضوعات هى :

1-  دور الدولة و الأجهزة المعنية فى مواجهة فيروس كورونا

2-   تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى و المصرى

3-   دور المجتمع المدنى فى مجابهة فايروس كورونا

4-  الأثر السلبى للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها

5-  المخدرات وتأثيرها السلبي  على الشباب  وأسلوب الوقاية منها

6-  حروب الجيل الرابع- شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى


وأضافت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان  ان الموضوعات التى سيشملها الامتحان الإلكترونى هى :

حرب أكتوبر 73 ، حرب يونيو 67 ، حرب 56 و العدوان ، سيناء و التنمية ، قناة السويس ، ثورة 25 يناير ، حروب الجيل الرابع ، الكليات العسكرية و شروط الالتحاق بها ، دور الدفاع الشعبى والعسكرى ، مراحل التجنيد بمصر ، جولات الصراع العربى الاسرائيلى ، أنواع الشائعات ، الفريق عبد المنعم رياض.

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