التربية العسكرية جامعة حلوان تقرر عمل بحث لاجتياز الدورات المؤجلة

وأعلنت ادارة التربية العسكرية بجامعة حلوان عن دورات التربية
العسكرية المؤجلة و هى دورات 21 مارس،4 ابريل ، 18 أبريل، ويتم تقييم طلاب هذه الدورات عن طريق عمل
بحث الكترونى واجتياز امتحان الكترونى، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد .
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ويجب ان يشمل البحث: "مقدمة، 6 عناصر ، نتائج للبحث، تحليل للبحث ، توصيات ، خاتمة "، وتم تقسيم الموضوعات البحثية على الطلاب بالدورات بحسب ترتيب الفصائل و الموضوعات هى :
1- دور
الدولة و الأجهزة المعنية فى مواجهة فيروس كورونا
2- تأثير
فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى و المصرى
3- دور
المجتمع المدنى فى مجابهة فايروس كورونا
4- الأثر
السلبى للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها
5- المخدرات
وتأثيرها السلبي على الشباب وأسلوب الوقاية منها
6- حروب الجيل الرابع- شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعى
وأضافت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان ان الموضوعات التى سيشملها الامتحان الإلكترونى هى :
حرب أكتوبر 73 ، حرب يونيو 67 ، حرب 56 و العدوان ، سيناء و التنمية ، قناة السويس ، ثورة 25 يناير ، حروب الجيل الرابع ، الكليات العسكرية و شروط الالتحاق بها ، دور الدفاع الشعبى والعسكرى ، مراحل التجنيد بمصر ، جولات الصراع العربى الاسرائيلى ، أنواع الشائعات ، الفريق عبد المنعم رياض.