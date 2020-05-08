توريد 100 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم إلى (109443 طن و893 كيلو جرام) بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان.





وأشار يوسف إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.

كما تتابع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، أثناء عملية التوريد.