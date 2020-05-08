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حوادث

رواد التواصل الاجتماعي لـ جمال عيد: الصحافة مهنة الوطنية وليست الخيانة

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصحفى جمال عيد، بسبب اراءه ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تتوافق مع فكر جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "هل الصحفى من حقه التواصل مع المنظمات الإرهابية ولصالحها ويعفى من أي إجراءات قانونية".

وأضاف آخر: "الجميع أمام القانون سواء .. الصحفى أو أي مهنة أخرى ليسوا فوق القانون". 

ووجه آخر طالب لنقابة الصحفيين قائلا: "نطالب نقابة الصحفيين بشطب كل شخص امتهن هذه المهنة الشريفة السامية وأساء اليها".

وقال آخر: "الصحافة هي عنوان الوطنية وليس باب الخيانة".

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