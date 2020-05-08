رواد التواصل الاجتماعي لـ جمال عيد: الصحافة مهنة الوطنية وليست الخيانة

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصحفى جمال عيد، بسبب اراءه ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تتوافق مع فكر جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "هل الصحفى من حقه التواصل مع المنظمات الإرهابية ولصالحها ويعفى من أي إجراءات قانونية".





وأضاف آخر: "الجميع أمام القانون سواء .. الصحفى أو أي مهنة أخرى ليسوا فوق القانون".





ووجه آخر طالب لنقابة الصحفيين قائلا: "نطالب نقابة الصحفيين بشطب كل شخص امتهن هذه المهنة الشريفة السامية وأساء اليها".





وقال آخر: "الصحافة هي عنوان الوطنية وليس باب الخيانة".



