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محافظات

من تركيا وأمريكا .. مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 4 رحلات للعالقين بالخارج

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:21 م
مرسى علم يستعد لاستقبال
مرسى علم يستعد لاستقبال 4 رحلات للعالقين بالخارج
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إبراهيم جادالله

يستعد مطار مرسى على الدولي، لاستقبال 4 رحلات استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران، بينهم رحلتان قادمتان من مدينة إسطنبول التركية، وأخرى من مدينة واشنطن الأمريكية والرابعة من أوغندا، يقلان على متنهم مصريين عالقين بتركيا وأمريكا وأوغندا والسودان.

 

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولي، إن حسب جدول رحلات اليوم الجمعة من المقرر أن يستقبل المطار 4 رحلات يبدأ المطار فى استقبالها من مساء اليوم الجمعة الاثنين القادمتين من تركيا والأخرى من أمريكا، وهما تابعتان للشركة الوطنية مصر للطيران، والثالثة والرابعة المقرر أن تصل من مدينة عنتيبى الأوغندية مرورًا بمدينة بالعاصمة البروندية كيجالي، ثم العاصمة السودانية الخرطوم، سيصلون على متن رحلة تابعة لشركة أير كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني.

 

وأضاف المصدر أن فريق طبى من رجال الحجر الصحى ينتظر العائدين من أمريكا وتركيا والدول الأفريقية اليوم استعدادا لإجراءات الفحص الطبى عليهم واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لنقلهم بعد ذلك للفنادق المختلفة التى تم تحديدها لتكون حجرًا صحيًا لهم لمدة 14 يوما.

 

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى صباح اليوم الجمعة رحلة طيران قادمة من مدينة لاجوس النيجيرية تقل على متنها 83 راكبا من العالقين بالخارج، كذلك استقبل المطار أمس الخميس رحلة طيران قادمة من مدينة جوبا السودانية تقل على متنها 35 راكب مصرى من العالقين بجنوب السودان.

 

كذلك استقبل المطار طائرة تابعة لمصر للطيران قادمة من العاصمة العمانية مسقط تقل على متنها 166 راكب مصرى من العالقين بعمان، بمجرد وصولهم المطار قامت فرق الطب الوقائى بعملية تعقيمهم وكذلك تعقيم حقائبهم، ومن ثم قام رجال الحجر الصحى بعملية الاختبارات الطبية والإجراءات الوقائية لهم من خلال عينة الدم واختبار الأجسام المضادة وقياس درجة الحرارة.

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