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فيديو جراف

فوائد غير متوقعة للخروب في رمضان.. فيديوجراف

السبت 09/مايو/2020 - 12:12 م
الخروب
الخروب
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ايمان عبداللطيف

عصير الخروب من المشروبات الرمضانية الشهيرة، المميز في تناوله، وتتعدد فوائده خاصة على الإفطار، حيث يساعد الصائمين في التغلب على العطش وتعويض السعرات الحرارية المفقودة.


الخروب  يتميز بمذاقه الحلو والمميز كما أنه يُمكن أكله أو عمل عصير منه، وللخروب العديد من الفوائد الصحية المدهشة على الجسم.


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الخروب يضبط حركة الأمعاء فيمنع الإسهال والإمساك.. ولمزيد من التفاصيل حول فوائد تناول الخروب تابعوا الفيديوجراف التالى.

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