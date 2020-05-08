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مرأة

تعرف على فوائد تناول الخروب

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الخروب من المشروبات الرمضانية والذي يتناوله البعض مجروش دون شربه عصير، وقدم المعالج بالاعشاب والطب البديل حمدي الجندي فوائد الخروب الرهيبه:
1- الخروب يضبط حركة الأمعاء ، فيمنع الإسهال والإمساك.
2- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص ا...لسموم من الأمعاء ويقضي علي الجراثيم .
3- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية .
4- الخروب يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية .
5- الخروب ينشط وظائف الكلي ، ويخلص الجسم من الماء الزائد .
6- الخروب يساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية
7- الخروب يقلل حالات القيء .
8- الخروب ينشط الدورة الدموية .
9- الخروب يقوي جهاز المناعة .
10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول .
11- الخروب يمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ .
11- عسل الخروب هو شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكابة والتعب والكسل .
12- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، د ،.
13- الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الحديد ، الفسفور ، المنغنيز ، النحاس ، النيكل ، المغنيسيوم .
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