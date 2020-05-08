تامر حبيب: ردود الفعل على لعبة النسيان حملتني مسئولية العمل

عبر السيناريست تامر حبيب عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل لعبة النسيان خاصة بعد عرض الحلقات الأولى من العمل.





وقال تامر حبيب ، ل"صدى البلد": رد الفعل الذي وصل لي من مسلسل لعبة النسيان كان من أسرع ردود الفعل التي تلقتها في أعمالي السابقة، خاصة أن أول حلقة من العمل عرضت على إحدى المنصات قبل طرحها، فهذا جعل من رأها يتحدث مبكرا عن المسلسل، وهذا أقلقني في البداية وحملني المسئولية أكثر لأن سقف التوقعات أصبح عاليا لدى الجمهور.





مسلسل لعبة النسيان يعرض حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.



