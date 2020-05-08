مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

يكثف رجال المباحث بالقاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة لشاب مقتولا وملقى بجثته بالطريق العام بالمرج.





تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول ملقاة بالطريق العام.





على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغـ، وتبين أن القتيل فى العقد الثانى من عمره وبه آثار إصابة بطلق نارى تم نقله الى المشرحة، وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة لحين تحريات المباحث والتوصل الى الجناة.



