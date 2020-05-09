بسبب الخلافات الزوجية.. تشريح جثة عامل انتحر بالخليفة

أمرت نيابة الخلفية والمقطم الجزئية، بتشريح جثة عامل، انتحر بسبب الخلافات الزوجية، وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.





كما امرت النيابة رجال المباحث المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة؛ لبيان الظروف الحقيقية لوقوعها، وما اذا كانت هناك شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه.





وتستمع النيابة لأقوال زوجة العامل، لبيان حقيقة الواقعة والاسباب التى دفعته للاقدام على الانتحار.





ولم يجد عامل سوى التخلص من حياته البائسة؛ لخلافاته المستمرة مع زوجته، بالانتحار شنقا داخل شقته في الخليفة جنوب القاهرة.





وتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بمساكن الشافعى بدائرة القسم.





على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين ان المتوفى عامل فى العقد الثالث من عمره وانه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب خلافات الزوجية فقرر الانتحار للتخلص من حياته بشنق نفسه.



