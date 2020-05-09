تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في الطريق العام بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بتشريح جثة شاب، عثر عليه مقتولا وملقى بالطريق العام، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.





كما امرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة واعداد تقرير عن الواقعة، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة الشاب.





ومن جانبهم يكثف رجال المباحث بالقاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة لشاب مقتولا وملقى بجثته بالطريق العام بالمرج.





وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول ملقاة بالطريق العام.





وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغـ، وتبين أن القتيل فى العقد الثانى من عمره وبه آثار إصابة بطلق نارى، وتم نقله الى المشرحة، وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة لحين تحريات المباحث والتوصل الى الجناة.



