AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في الطريق العام بالمرج

السبت 09/مايو/2020 - 02:59 ص
جثة
جثة
Advertisements
اسلام مقلد
أمرت نيابة المرج الجزئية، بتشريح جثة شاب، عثر عليه مقتولا وملقى بالطريق العام، وكلفت مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.

كما امرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة واعداد تقرير عن الواقعة، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة الشاب.

ومن جانبهم يكثف رجال المباحث بالقاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة لشاب مقتولا وملقى بجثته بالطريق العام بالمرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول ملقاة بالطريق العام.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغـ، وتبين أن القتيل فى العقد الثانى من عمره وبه آثار إصابة بطلق نارى، وتم نقله الى المشرحة، وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة لحين تحريات المباحث والتوصل الى الجناة.

ويعكف رجال الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الجريمة وفحص علاقات المجنى عليه ، ومن المقرر سقوط الجناة خلال الساعات القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتول بصان الحجر

العثور على جثة شاب ملقاه بجوار مستشفى حميات حلوان

التصريح بدفن شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمنطقة النهضة

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

مكرم محمد يكشف خطأ متشابها وقع فيه جمال عبد الناصر وصدام حسين

النجاشي ملك الحبشة .. الوحيد الذي صلى عليه رسول الله صلاة الغائب.. والإفتاء توضح السبب

وكيل لاعبين عن مرتضى منصور: ظاهرة تستحق الدراسة

لماذا أمر الله سيدنا موسى أن يخلع نعليه بالوادي المقدس في طور سيناء؟.. على جمعة يجيب

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

AdvertisementS

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

رغم حبسه بتهمة تهريب الآثار.. ظهور الممثل بطرس غالي في مسلسل عادل إمام

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة

21 ألف جنيه.. سعر فستان درة فى أحدث ظهور لها

شاهد | سيارات العالمى كريستيانو رونالدو