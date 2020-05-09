AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة في شارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة يثير ذعر الأهالي

السبت 09/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن باسم جورج من سكان شارع عبد العزيز فهمى مصر الجديدة المنطقة الواقعة بين هليوبوليس وجسر السويس بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.

ويقول فى شكواه "نشكو من انتشار الكلاب الضالة، والتى تسببت فى رعب الأهالى وخاصة الأطفال والازعاج بسبب النباح المستمر".

وللتواصل مع القارئ 01281447759

أقرأ ايضا :



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان حدائق الأهرام

سكان الإمام الغزالى بإمبابة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان شارع الشيخ المنصور فى عزبة النخل

انتشار الكلاب الضالة بقرية الصوة فى الشرقية يثير ذعر الأهالى

انتشار الكلاب الضالة بشارع سليمان أباظة بالمهندسين يثير ذعر الأهالى

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر أهالى حى الساحل بالقاهرة

ترشيحاتنا

شاهد بالصور.. أحدث ظهور ل ليلى أحمد زاهر

أخبار الفن.. عادل إمام على شاشة قناة إسرائيلية.. يسرا تحيي هشام سليم بعد تحول ابنته

مبابي يطالب رابطة الدوري الفرنسي بتكرار ما حدث مع محمد صلاح الموسم الماضي

رامي رضوان: سرعة انتشار كورونا فى القطط لاتعني إلقائها فى الشوارع

نجحت في محاولة الانتحار الثانية.. تفاصيل تحريات المباحث في مصرع سيدة بأكتوبر

أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من تركيا للرحيل عن الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صرخة طفل اعتدت الشرطة على والده تثير الفزع في بريطانيا

بملابس عصرية .. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور لها

بعد 30 عامًا.. رجل يكتشف دفن أمه داخل كيس سوبر ماركت