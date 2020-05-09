انتشار الكلاب الضالة في شارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة يثير ذعر الأهالي

استغاث المواطن باسم جورج من سكان شارع عبد العزيز فهمى مصر الجديدة المنطقة الواقعة بين هليوبوليس وجسر السويس بالقاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.





ويقول فى شكواه "نشكو من انتشار الكلاب الضالة، والتى تسببت فى رعب الأهالى وخاصة الأطفال والازعاج بسبب النباح المستمر".





وللتواصل مع القارئ 01281447759





أقرأ ايضا :













ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



