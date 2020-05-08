عدد إصابات كورونا حول العالم يتجاوز الـ 4 ملايين

أعلن موقع "وورلد ميتر" الذي يرصد تفشي فيروس كورونا في العالم أن عدد الإصابات بالفيروس تخطى حاجز الـ 4 ملايين.





وأوضح أن عدد الإصابات بلغ 4,000,971 حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات حول العالم من جراء الاصابة بفيروس كورونا 275,352 حالة وفاة.





وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا 1,375,955 حالة شفاء.





وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل عالميا في الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد المصابين 1,318,218 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 78,479 حالة وفاة.





وجاءت اسبانيا في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات مسجلة 260,117 حالة إصابة و26,299 حالة وفاة.





وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا وسجلت 217,185 حالة إصابة و30,201 حالة وفاة.



