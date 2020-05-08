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أستاذ مناعة: الاستهتار سبب زيادة الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي

علق الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة، على تسجيل وزارة الصحة اليوم لـ 495 إصابة بفيروس كورونا و21 وفاة، لافتا إلى أنه لا يمكن القول إننا وصلنا لحالة الذروة.

 

وقال مصباح خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، إن زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر متوقع فى ظل الاستهتار الكبير من المواطنين".

 

وتابع أستاذ المناعة، أن هناك  الكثير من الظاهر تكسر قواعد التباعد الاجتماعي بين المواطنين مثل تنظيم مباريات كرة قدم وإقام الموائد.


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وشدد خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، علي  ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي.


ودعا خالد مجاهد المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لا بد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

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