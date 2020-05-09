«خيانة عهد».. فرس رهان دراما رمضان

حينما بجتمع المنتج جمال العدل مع مخرج متميز مثل سامح عبد العزيز، نيقن أننا حتما سنستمتع بمشاهدة عمل مهم.





المخرج سامح عبد العزيز أظهر قدرات جديدة هذا العام من خلال مسلسل "خيانة عهد"، والذي حقق ردود فعل إيجابية منذ عرض حلقاته الأولى على القنوات المصرية والعربية.





فالمسلسل يسير فى قالب تشويقى اجتماعى، تطرح كل حلقة مزيد من الحيرة والأفكار المتناقضة، يعمل المخرج على العديد من المحاور والخطوط الدرامية، وساعده على ذلك الورق، وهو فكرة المؤلف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، ومحمد أبو السعد.





جمال العدل منتج متميز، لديه حس فنى وثقافى، يعلم جيدا أن الفن رسالة وليس تجارة، يشهد له تاريخه الفنى، وكل ما قدمه من أعمال، على أنه من القلائل الذين ظلوا يحافظوا على نجاح الدراما المصرية الراقية والهادفة والناجحة أيضا.





يسرا بطلة العمل فنانة كبيرة ومبدعة،لديها طاقة إيجابية،تنعكس على كل من يشاهدها.





خالد سرحان بعد نجاحه فى الأدوار الكوميدية، أظهر المزيد من قدراته التمثيلية، وطاقته فى أداء دور الشر فى خيانة عهد، سواء بتعبيرات وجهه أو صوته، وأداؤه الرائع أيضا.





عبير صبرى أجادت أداء دور نادية ذات التركيبة المختلفة، بها كوميديا واستفزاز وشر وعصبية، هو دور ثري وبه مشاعر مختلطة.





النجمة حلا شيحا تظهر فى قالب مختلف وجديد عما قدمته من قبل، فدورها يجمع مزيد من الشر والمرض النفسى والرغبة بالانتقام، ونجحت فعلا فى اقناع الجمهور خصوصا بعد مشهد القتل.



